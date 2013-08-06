《星岛日报》：要赢洋奶粉 国货须自强

(8月6日社评)

纽西兰最大奶品商恒天然集团外销的一批浓缩乳精蛋白，含有可以致命的肉毒杆菌。内地希望提振国产奶粉地位，要达致这个目标，除了显示任何机构都会犯错的逻辑，最重要仍然是提升自身产品的质素。

2008年三聚氰胺奶粉导致全国多处地方出现“大头婴”，国人对内地奶粉质素安全大失信心。有能力者纷纷光顾外国奶粉，导致香港和远至英国都出现“奶粉荒”。

农业资源丰富的纽西兰首蒙其利，当地奶制品占出口25%，中国成为纽西兰最大出口地，80%进口奶粉都来自纽国。恒天然作为纽国最大和全球第4大奶品商，正计画到中国设厂，这个超级大客得罪不起。

中国上月向进口奶粉商开刀，国家发展及改革委员会调查一些奶粉商藉垄断市场哄抬价格，逼使部分奶粉商降价。今次官媒呼吁国人不要迷信洋奶粉，这种“天下乌鸦一样黑”的论调，不足以提高消费者对内地奶粉的信心。

恒天然解释，3月发现奶精含梭菌而到8月才公布，原因是并非所有分株梭菌都有害，须进一步化验确定。为何要化验几个月，在查找过程中为何不封存停售，集团对消费者仍欠交代。

当年三聚氰胺事件，要合资股东的恒天然透过外交途径施压，内地才向公众解释。今次是恒天然主动公布，这个分别除了考虑到对社会的责任，相信也涉及西方对消费者的保障完善，隐瞒反随时引致大量索偿和诉讼。

中国现时痛下决心提升奶粉质素，关键在于大大提高这样不良手法要付出的风险代价，强化自身竞争力，否则就算某一品牌出事，国人仍会倾向光顾众多其他品牌的洋奶粉。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。