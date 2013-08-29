《星岛日报》：袭叙利亚化武落谁家

（8月29日社评）

美国向叙利亚政府军开火，如箭在弦，却先旨声明不会摧毁其政权。是因为没有把握扶植到足以控制全国的亲美政权，要是化学武器落入与恐怖组织有联系的反对派系手里，对国际安全威胁反增。

美国早已视巴沙尔政权为眼中钉，今次官员却在未出兵前已经为自己设限，有两方面的考虑。

第一个原因是缺乏民众支持。美国挥军伊拉克，反而令伊拉克全国大乱，回教世界的仇美意识加强。如果今次派出地面部队，还可能要应付化武袭击。

第二个原因是要确保叙利亚境内的化学武器，不会落入亲恐怖主义势力手里。推翻专制政权容易，要扶植一个有实力带领国家重建及走上亲美道路的政权，却难若登天。

现时内战派系林立，战斗力最强的却非亲美派系，而是与恐怖组织有联系的激进分子。吸取前两战教训，奥巴马政府纵使对叙利亚政府口诛笔伐，却一直避免挥军介入。今次联合国派出专家调查，只是为一个各方已定的结论提供科学证据而已。

美国官员声称获得可靠情报是政府军所为，奥巴马表明不能不有所行动。而叙利亚没有签署限制化武的国际条约，有军事分析员估计境内有一千公吨化武，分散储存在50个城市。究竟这些城市现时是否全在政府军控制之下，外间难以掌握。

美国不可能以炸弹来摧毁化武，避免毒气外泄造成灾难性伤亡。而且叙利亚防空系统在俄罗斯协助下比较严密。美国打算由战舰向军事设施射导弹，在政府军占上风之际，稍为平衡势力。若局势按照这个部署发展，空袭暂不会触动俄罗斯强力反弹，也不会变成长期战争。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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