新加坡住宅区大规模喷洒药剂 寨卡病毒感染案例料将增加

路透新加坡8月29日 - 新加坡确认41例境内感染寨卡病毒(Zika)病例后，官方周一在高感染风险的住宅区喷洒杀虫剂并清除积水。

工作人员戴着面罩依序彻查七个不同区域的高楼组屋，仔细检查植物花盆，通过加热喷雾机喷洒杀虫剂。

新加坡卫生部周六确认首起境内感染病例，仅一天后确诊人数便增至41人。感染人群全部来自两个地区，其一为Aljunied区域内的居民，另外是国浩房地产(GuocoLand)(GUOC.SI)在该区域一处建筑工地上的工人。

“我们预计会确认更多呈阳性的感染病例，”卫生部周一的最新疫情声明称。

“鉴于多数寨卡病例无症状或症状较轻，而且受影响区域的病媒蚊可能已被传染，隔离呈阳性的病例，对控制疫情传播的效果可能有限，”卫生部并称。(完)