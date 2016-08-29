新加坡住宅区大规模喷洒药剂 寨卡病毒感染案例料将增加

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡8月29日 - 新加坡确认41例境内感染寨卡病毒(Zika)病例后，官方周一在高感染风险的住宅区喷洒杀虫剂并清除积水。
工作人员戴着面罩依序彻查七个不同区域的高楼组屋，仔细检查植物花盆，通过加热喷雾机喷洒杀虫剂。
新加坡卫生部周六确认首起境内感染病例，仅一天后确诊人数便增至41人。感染人群全部来自两个地区，其一为Aljunied区域内的居民，另外是国浩房地产(GuocoLand)(GUOC.SI)在该区域一处建筑工地上的工人。
“我们预计会确认更多呈阳性的感染病例，”卫生部周一的最新疫情声明称。
“鉴于多数寨卡病例无症状或症状较轻，而且受影响区域的病媒蚊可能已被传染，隔离呈阳性的病例，对控制疫情传播的效果可能有限，”卫生部并称。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。