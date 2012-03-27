新加坡欲瞄准资源企业 巩固亚洲“控制塔”地位

路透新加坡3月27日电---新加坡经济发展局长马宣仁向路透表示,新加坡为了巩固其身为全球企业在亚洲扩张业务的"控制塔"地位,将吸引大宗商品及能源企业进驻.

马宣仁说,商品及能源企业将是继金融、制药、电子及航太产业之後,在新加坡运作其区域基地的焦点板块.

"我们已经有很多全球领导企业进驻新加坡,所以问题在於当他们改变其在亚洲投资顺序的时候,我们该如何与他们一起前进,"马宣仁在经济发展局说.

"许多国际性大宗商品企业及天然资源公司,正开始在新加坡投注相当庞大的运作."

新加坡经济有将近70%为制造业,包括批发/零售、企业服务、金融/保险及运输.不过马宣仁说,制造业仍将占约20-25%,为经济扮演重要角色.

新加坡520万人口中,有三分之一是外国人.新加坡不但要和中国高度发展的庞大产能竞争,还有香港在其金融服务方面的挑战.

虽然中国磁吸效力惊人,但马宣仁说雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)、美光(Micron Technology)(MU.O)和劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)在新加坡设厂,显示该国仍是颇受全球制造业青睐的基地.

新加坡失业率仅2%,但是成本却无情地飙升,导致新加坡民众担心无法过个像样的生活.

这些争论导致政府开始在某些板块限制国外劳工,但它必须在公民及企业的需求之间取得平衡.

马宣仁说,新加坡无法期待能复制矽谷,所以必须有自己一套帮助企业的模式.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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