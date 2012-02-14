新加坡航展开幕 中国国防支出引关注

特朗普寻求保险商帮助 以推翻奥巴马医改并实现平稳过渡
路透纽约/华盛顿2月27日 - 美国总统特朗普周一寻求美国最大的几家保险公司参与其推翻奥巴马医保(Obamacare)的计划，称需要他们的帮助，以平稳过渡到共和党的新医改计划。
路透新加坡2月14日电---新加坡航展周二开幕，规模为亚洲历次航空及防务展会之最。同时最新报告称，中国未来三年国防支出将超过所有其他亚洲国家的支出总和。
2012年新加坡航展在樟宜展览中心举行，飞机和武器制造商、军事官员、武器经销商和航空公司高管纷纷云集于此。
2010年举行的上届新加坡航展交易额达约100亿美元，随着亚洲国家增加国防支出，今年航展的交易额可能会更高。
简氏信息集团（IHS Jane's）发布报告称，所有亚洲大国预计都会增加国防支出，中国的军费预算将会从去年的1,198亿美元，到2015年时飙升到2,382亿美元，年均增速约18.75%。
2,382亿美元这一数字将超过亚洲所有国家国防支出的总和，而美国2013年的国防预算为5,254亿美元。
分析人士称，在亚洲，日本和印度的国防支出仅次于中国，但这两国未来几年的国防支出将受到限制，而中国在强劲的经济增长支持下，可能继续增加国防支出。
日本国防预算预计将从去年的603亿美元，到2015年增至666亿美元；印度国防预算可能从2011年的354亿美元，到2015增至449亿美元。
简氏信息集团的布尔顿（Paul Burton）称：“中国的崛起并非唯一因素，各国纷纷争夺未开发的自然资源，引发了一系列安全问题，也促使许多国家提高国防支出占GDP的比重。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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