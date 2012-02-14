新加坡航展开幕 中国国防支出引关注

2012年2月14日，在新加坡航展展出的以色列宇航工业公司(IAI)无人机。 REUTERS/Tim Chong

路透新加坡2月14日电---新加坡航展周二开幕，规模为亚洲历次航空及防务展会之最。同时最新报告称，中国未来三年国防支出将超过所有其他亚洲国家的支出总和。

2012年新加坡航展在樟宜展览中心举行，飞机和武器制造商、军事官员、武器经销商和航空公司高管纷纷云集于此。

2010年举行的上届新加坡航展交易额达约100亿美元，随着亚洲国家增加国防支出，今年航展的交易额可能会更高。

简氏信息集团（IHS Jane's）发布报告称，所有亚洲大国预计都会增加国防支出，中国的军费预算将会从去年的1,198亿美元，到2015年时飙升到2,382亿美元，年均增速约18.75%。

2,382亿美元这一数字将超过亚洲所有国家国防支出的总和，而美国2013年的国防预算为5,254亿美元。

分析人士称，在亚洲，日本和印度的国防支出仅次于中国，但这两国未来几年的国防支出将受到限制，而中国在强劲的经济增长支持下，可能继续增加国防支出。

日本国防预算预计将从去年的603亿美元，到2015年增至666亿美元；印度国防预算可能从2011年的354亿美元，到2015增至449亿美元。

简氏信息集团的布尔顿（Paul Burton）称：“中国的崛起并非唯一因素，各国纷纷争夺未开发的自然资源，引发了一系列安全问题，也促使许多国家提高国防支出占GDP的比重。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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