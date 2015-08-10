新加坡举行盛大庆典活动 庆祝建国50周年

路透新加坡8月9日（记者 Rujun Shen） - 新加坡周日迎来建国50周年纪念日，该国举行盛大的庆典活动，璀璨的烟火点亮了该国的上空。

新加坡于1965年脱离马来西亚独立，目前已经成为了全球商业中心，也是全球最富裕的国家之一。

晚上长达近三个小时的游行，各种军用车辆的亮相，不同民族的精彩表演以及战斗机的空中飞行表演，将当天的庆典活动推向高潮。

新加坡总理李显龙在独立日前夕发表的电视讲话中称：“在新加坡庆祝独立50年的时刻，我们站在更高的起点，回首着这段艰辛的建国历程，我们要感激那些付出毕生心血，造就辉煌新加坡的建国前辈们。”

“同时，我们要放眼未来，准备攀越新的高峰。我们不知道前方的路会带来什么挑战，可是我们必须勇往直前，为自己，也为我们的孩子争取更美好的未来。”

马来西亚总理纳吉布、中国国家副主席李源潮、澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）等地区国家领导人出席了新加坡的国庆庆典活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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