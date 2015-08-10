新加坡举行盛大庆典活动 庆祝建国50周年

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡8月9日 - 新加坡周日迎来建国50周年纪念日，该国举行盛大的庆典活动，璀璨的烟火点亮了该国的上空。
新加坡于1965年脱离马来西亚独立，目前已经成为了全球商业中心，也是全球最富裕的国家之一。
晚上长达近三个小时的游行，各种军用车辆的亮相，不同民族的精彩表演以及战斗机的空中飞行表演，将当天的庆典活动推向高潮。
新加坡总理李显龙在独立日前夕发表的电视讲话中称：“在新加坡庆祝独立50年的时刻，我们站在更高的起点，回首着这段艰辛的建国历程，我们要感激那些付出毕生心血，造就辉煌新加坡的建国前辈们。”
“同时，我们要放眼未来，准备攀越新的高峰。我们不知道前方的路会带来什么挑战，可是我们必须勇往直前，为自己，也为我们的孩子争取更美好的未来。”
马来西亚总理纳吉布、中国国家副主席李源潮、澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）等地区国家领导人出席了新加坡的国庆庆典活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。