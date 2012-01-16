专家称应谨慎识别中国艺术品

路透新加坡1月16日电（记者 Kevin Lim）---艺术品顾问警告称，投资者不应不加区别的买入中国知名当代艺术家的作品，因商业上的成功导致一些人骄傲自满，其後期的绘画和雕塑可能缺乏前期的独创性。

近几年亚洲富豪对艺术品的兴趣上升，推高价格，引发泡沫担忧。随着中国经济和政治力量的崛起，当代中国艺术品市场尤其引人担忧。

2010年香港拍卖成交量较2009年暴涨300%。去年全球艺术品成交总额610亿美元，花旗集团预计中国买家占23%。

一些收藏者认为，因供应有限和需求持续强劲，随着亚洲收藏者更加富有，艺术品价值会继续走高。但是专家认为，并非所有艺术品表现都会很好。

"你可能买对了作者，但是买错了作品，那麽你的收藏品价值就不会增加，"Citi Private Bank Art Advisory and Finance总监Suzanne Gyorgy表示。

"一些出了名的艺术家不愿继续创新，因为他们的作品很好卖，"咨询机构ArtComplete执行董事Gil Schneider称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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