专家称应谨慎识别中国艺术品

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透新加坡1月16日电（记者 Kevin Lim）---艺术品顾问警告称，投资者不应不加区别的买入中国知名当代艺术家的作品，因商业上的成功导致一些人骄傲自满，其後期的绘画和雕塑可能缺乏前期的独创性。
近几年亚洲富豪对艺术品的兴趣上升，推高价格，引发泡沫担忧。随着中国经济和政治力量的崛起，当代中国艺术品市场尤其引人担忧。
2010年香港拍卖成交量较2009年暴涨300%。去年全球艺术品成交总额610亿美元，花旗集团预计中国买家占23%。
一些收藏者认为，因供应有限和需求持续强劲，随着亚洲收藏者更加富有，艺术品价值会继续走高。但是专家认为，并非所有艺术品表现都会很好。
"你可能买对了作者，但是买错了作品，那麽你的收藏品价值就不会增加，"Citi Private Bank Art Advisory and Finance总监Suzanne Gyorgy表示。
"一些出了名的艺术家不愿继续创新，因为他们的作品很好卖，"咨询机构ArtComplete执行董事Gil Schneider称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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