独家：新加坡银行业者向警方报告接受税务特赦的印尼客户

路透新加坡9月15日 - 知情人士表示，新加坡民间银行业者正在向当地警方提供接受印尼税务特赦的客户名，此举可能会破坏特赦计划，并不利于这些银行对其最大客户群的业务。

消息人士对路透表示，新加坡商业事务局去年曾对银行业者表示，无论什么时候客户参与税务特殊计划，都必须递交报告。新加坡商业事务局是处理金融犯罪的一个警方部门。

消息人士称，银行业者最初因担心客户流失而予以抵制，但今年新加坡金管局强化了这一要求。今年印尼正式启动税务特赦计划，旨在将该国富人存放在新加坡的部分现金吸引回国。

“当客户告诉你他参与特赦的时候，你就会怀疑他存在你这里的资产是不是违规的，那么你就必须向当局报告，”新加坡的一个基金公司高管表示。

新加坡2013年将逃税界定为刑事犯罪。在马来西亚国有基金一马发展(1MDB)洗钱案暴露出国内一些银行未能有力控制可疑资金流动之后，新加坡强化了该项法律的执行。

在新加坡，民间银行业管理的资产中，印尼人估计占到2,000亿美元，相当于总额的40%。

新加坡警方与金管局均拒绝评论。

第二名直接了解此事的消息人士表示，银行已开始向警方提交与参与税务特赦的印尼客户相关的所谓可疑交易报告(STR)。此人表示，这些客户应该不会被告之这种做法。

警方网站表示，已使用这些报告来侦察金融犯罪。这意味着，如果这些报告中有违法行为证据，当局可以进一步调查客户或银行。

对于这种严格检查的担忧，可能导致印尼人不敢考虑寻求特赦。特赦行动将截止到2017年3月，迄今参与者不太多。印尼税务机构表示，截止到9月13日，申报特赦的资产已有393万亿卢比(300亿美元)，其中至少有30万亿卢比位于新加坡。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周三表示，该行的模型显示，税务特赦今年将仅能实现收入目标的11%。(完)