新加坡金管局要求瑞意银行关闭新加坡分支 因违反反洗钱规定

路透新加坡5月24日 - 新加坡金管局称，已撤销瑞士瑞意银行(BSI)在新加坡的商业银行执照，并要求它关闭在当地业务，因其严重违反新加坡反洗钱规定以及存在其它管理不善问题。

新加坡金管局周二在声明中称，已把该行的六名高管以及员工的名字交由检察司，调查他们是否犯罪。金管局称，“这是1984年以来金管局首次撤销一家商业银行执照，当年怡富(新加坡)因顾问工作中的严重疏漏而关闭。”

瑞意几名前雇员已因处理与马来西亚一马发展(1MDB)相关的交易而受到调查。(完)