新加坡金管局要求瑞意银行关闭新加坡分支 因违反反洗钱规定

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透新加坡5月24日 - 新加坡金管局称，已撤销瑞士瑞意银行(BSI)在新加坡的商业银行执照，并要求它关闭在当地业务，因其严重违反新加坡反洗钱规定以及存在其它管理不善问题。
新加坡金管局周二在声明中称，已把该行的六名高管以及员工的名字交由检察司，调查他们是否犯罪。金管局称，“这是1984年以来金管局首次撤销一家商业银行执照，当年怡富(新加坡)因顾问工作中的严重疏漏而关闭。”
瑞意几名前雇员已因处理与马来西亚一马发展(1MDB)相关的交易而受到调查。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。