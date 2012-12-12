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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 13:22 BJT

新加坡经济:分析师下调2013年GDP预估,提高通胀率预期--金管局调查

多数经济学家预计新加坡将面临数年的低增长和相对高通胀的局面,因该国政府控制移民.

为帮助控制通胀,金管局可能会继续实施允许坡元兑主要贸易伙伴国货币升值的政策.

根据金管局调查,坡元兑美元 年底料收在1.225,明年年底可望进一步走强至1.200.

坡元兑美元目前报1.2210美元,今年以来上涨6.2%,是汤森路透跟踪的亚币中表现排名第三的币种.

新加坡经济2011年增长4.9%,2010年则为增长14.8%.(完) (编译 石冠兰; 审校 侯向明)

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