新加坡金管局局长称寨卡疫情可能会对经济有较小影响（更新版）

(新增新加坡经济背景、引语和分析师评论)

路透新加坡9月6日 - 新加坡金管局局长孟文能周二称，初步迹象表明，国内寨卡病毒的爆发可能仅对经济产生较小影响。

但孟文能并未详述。他还表示，目前评估寨卡病毒对新加坡的影响为时过早。

“现在做出判断为时尚早。我只能说有初步迹象显示，寨卡可能会带来较小影响，但从总体经济的角度而言不太可能有很大影响，”孟文能回答有关寨卡对经济影响的问题时对记者表示。

“但实际上，目前仍处于初期阶段，”他周二对新加坡外国记者协会表示。

新加坡迄今已报告超过250例寨卡病毒感染病例。

新加坡爆发寨卡疫情，正赶上该国经济增长放缓。另外，现在距离新加坡举办一级方程式赛车(F1)大奖赛还有近两周时间。

新加坡上个月将今年经济增长预估区间从此前预期的1-3%缩窄至1-2%，指称因为英国退欧忧虑以及全球需求走软。此外，新加坡最大海外市场--中国也正在经历经济增长减速。

华侨银行分析师在研究报告中称，爆发寨卡疫情将可能在9月“对游客数量造成短期预期影响，甚至有可能影响国内消费”。(完)