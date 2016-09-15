贸易忧虑给全球经济带来更多不确定性--新加坡金管局局长

路透新加坡9月15日 - 新加坡金管局局长孟文能周四表示，全球贸易增长几十年来首次滞后于全球收入，从而给全球经济带来更多不确定性。

“我不清楚这是否只是数据面的一个暂时现象...还是结构性变化的象征。对亚洲而言这尤其令人担忧，”孟文能在Milken Institute组织的讨论会上称。

“我们是否进入一个不确定性的新时代？”孟文能提问道，这突显出全球决策者对全球需求放缓程度的担忧。

世界贸易组织(WTO)6月在首次公布季度贸易晴雨表报告时预计，2016年第三季贸易增长迟滞。

WTO在4月时曾预估，今年全球商品贸易价值料将增长2.8%，不及此前预估的成长3.9%。

自1990年以来，全球贸易的平均年增幅为5%，但从2011年起增幅就从未超过3%。

严重依赖贸易的新加坡预计，该国2016年非石油出口料较上年下降3-4%。

孟文能称，亚洲地区面对的另一个问题是美国民间投资增长乏力，企业都在囤积现金、而非进行投资凸显出这一点。

穆迪在今年稍早发布的一份报告中指出，美国非金融类公司在2015年底时总计持有1.68万亿美元的现金，较前一年的1.65万亿美元增加1.8%。（完）