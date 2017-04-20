新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国

路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。

汤森路透Eikon终端的交易数据显示，贸易商3月从新加坡、马来西亚南部和印尼北部的储油设施总计售出2,260万桶原油。其中约一半销往中国，部分用于帮助满足中国独立炼厂仍在增长的需求。

“中国地方炼厂的强劲需求起到一定作用，因为这些炼厂担心6月发放新的进口配额可能推迟，因此它们在2017年第一季过多买进，”Energy Aspects原油分析师Virendra Chauhan说。

中国从2015年起向被称为茶壶炼厂的国内独立炼厂提供原油进口配额，导致2015年海外订单猛增。这种趋势持续至今年，中国3月总体原油进口达到创纪录的近920万桶/日。

尽管从新加坡储油设施售出的原油数量如此巨大，但库存减少未必意味着石油输出国组织(OPEC)牵头减产以收紧供应和提振油价的努力正在奏效。

“现在说OPEC减产举措是否起作用还为时尚早。当然中国2017年第一季购买量增加近60万桶/日有所助益，但我们并不认为这是可持续的增长速度，”Chauhan表示。

外界还担忧，虽然中国进口大增使原油数量减少，但可能导致燃料供应过剩，因中国炼厂生产出大量汽油和柴油等油品，市场不能完全吸收。

**将有更多原油抵达**

贸易商称，清库存的部分原因是未来几周料有大量原油从其他地区运到亚洲。

Eikon的数据显示，4月运抵亚洲的原油将升至创纪录的7.443亿桶，较3月增加约2,000万桶。

“有2,000万桶(新增)石油，2,260万桶原油(从库存售出)--这二者存在一定关联，”石油贸易公司海峡石化驻新加坡的常务总监Oystein Berentsen说。

“他们在重新填满他们的储油罐...正价差有所走阔，所以如果你有空的储油罐，而每桶每月只需支付50-60美分，那么储油就很合算，”Berentsen说。

拉丁美洲、美国和地中海的产油商一直借亚洲油价高于大西洋盆地的机会向亚洲出售石油，贸易数据显示，他们本月将向亚洲运送创纪录的8,760万桶原油。

4月运抵亚洲的大西洋盆地原油可能是在1月底或2月达成的买卖协议，当时美国西德克萨斯中质油(WTI)较布兰特原油每桶约低2.50美元，使得交易有利可图。

将原油从美国墨西哥湾沿岸经由南非好望角运抵亚洲通常至多需要60天时间。

从新加坡周边储油设施售出的原油图表：tmsnrt.rs/2oNm0Sp (完)