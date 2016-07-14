新加坡第二季GDP增长回温 但经济仍显现隐忧

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透新加坡7月14日 - 新加坡第二季度经济增速低于预期，因制造业和建筑业疲软。面对全球需求低迷以及英国公投决定退欧引发的担忧，这使得新加坡金管局仍面临进一步放宽货币政策的压力。
新加坡贸工部周四公布，第二季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率初值为较前季增长0.8%。
路透调查预估为增长0.9%。
第二季GDP较上年同期增长2.2%，增幅与预估中值一致。
“让金管局将再三思量的...是英国退欧风险没有体现在这些数据中，”瑞穗银行驻新加坡资深经济学家Vishnu Varathan称。
“如果他们认为，(英国退欧风险)是对全球经济带来负面冲击，那么放松政策会成为更实际的选项。”
第二季度制造业经季调环比年率增长0.3%，增幅远低于第一季度的18.4%。
建筑业第二季环比增长0.6%，较第一季的3.5%有所放缓。
政府预计今年经济将成长1-3%。但上月一份央行调查显示，分析师将增幅预估从之前的1.9%下调至1.8%。
很多迹象显示经济状况不佳，一些购物广场冷冷清清，而还有些企业因移民限制而面临劳动力短期问题。
新加坡经济可能也会受到英国公投退欧的冲击。英国退欧料将进一步给全球增长带来压力，并促使新加坡央行再次宽松政策。
令人担忧的是，坡元兑美元表现强劲，因存在对新兴亚洲避险货币的需求，这加剧了通缩和出口的压力。
鉴于这些不利因素，部分分析师已建议央行在10月的下次半年度政策评估中进一步采取货币刺激举措。央行4月曾意外放松政策。(完)
(编译 侯雪苹/王颖；审校 李婷仪/李爽)
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