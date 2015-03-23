新加坡前总理李光耀因病去世 享年91岁

新加坡总理公署称，首任总理李光耀周一早晨逝世，享年91岁。李光耀被公认为是带领新加坡跻身全球人均收入最高国家之列的功臣，尽管李光耀近年来从公众视野和政治舞台淡出，他的健康状况仍备受外界关注，外界认为他对现任政府仍颇具影响力。现任总理李显龙是李光耀的长子。路透