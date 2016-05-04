新加坡计划采购军用直升机 将很快选定中标方

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新加坡5月4日 （记者 Siva Govindasamy） - 新加坡将很快揭晓价值10亿美元的军用多用途直升机采购案的中标方。该订单是新加坡为推进空军和海军现代化而实施的几项采购计划之首。
新加坡的国防预算在东南亚地区首屈一指。在该国寻求投资新技术和替换老旧设备之际，新加坡成为全球军火企业关注的重点。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院地区安全专家Richard Bitzinger称，现代军事技术也帮助新加坡保持优势，并弥补其面积小、人口少的短板。
咨询机构IHS估计，新加坡2020年的年度国防预算将达107.2亿美元，高于2015年和2011年的90.8亿美元和82.3亿美元。
新加坡的最近决定是替换由空中客车(AIR.PA)制造的“超级美洲豹”直升机。新加坡寻求购买约十二架多任务飞机，以部署在船只和陆上。
熟悉采购细节的消息人士称，空中客车和芬梅卡尼卡SIFI.MI的直升机部门已入围，并正进行最后阶段谈判。新加坡国防部长黄永宏4月称，将“很快”作出决定。
空客拒绝置评，芬梅卡尼卡没有对提问作出回应。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。