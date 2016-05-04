新加坡计划采购军用直升机 将很快选定中标方

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡5月4日 （记者 Siva Govindasamy） - 新加坡将很快揭晓价值10亿美元的军用多用途直升机采购案的中标方。该订单是新加坡为推进空军和海军现代化而实施的几项采购计划之首。
新加坡的国防预算在东南亚地区首屈一指。在该国寻求投资新技术和替换老旧设备之际，新加坡成为全球军火企业关注的重点。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院地区安全专家Richard Bitzinger称，现代军事技术也帮助新加坡保持优势，并弥补其面积小、人口少的短板。
咨询机构IHS估计，新加坡2020年的年度国防预算将达107.2亿美元，高于2015年和2011年的90.8亿美元和82.3亿美元。
新加坡的最近决定是替换由空中客车 制造的“超级美洲豹”直升机。新加坡寻求购买约十二架多任务飞机，以部署在船只和陆上。
熟悉采购细节的消息人士称，空中客车和芬梅卡尼卡 的直升机部门已入围，并正进行最后阶段谈判。新加坡国防部长黄永宏4月称，将“很快”作出决定。
空客拒绝置评，芬梅卡尼卡没有对提问作出回应。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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