新加坡交易所将推首只坡元-人民币双货币股票

路透新加坡7月25日 - 扬子江船业控股(Yangzijiang Shipbuiding Holdings)<YAZG. SI>将成为在新加坡交易所以坡元和人民币双货币交易的首只股票。新加坡希望在离岸人民币市场获取更大份额。

扬子江船业声明称，公司股票将从8月5日开始双货币交易。

让股市投资者拥有购买人民币定价股票的选择，标志着新加坡在离岸人民币市场的发展上更进一步，但散户投资者对这类股票的人气迄今一直不温不火。

中国希望扩大人民币在海外的使用，但企业的财务主管希望在投入这个市场之前，确认其离岸人民币持仓拥有充足的投资选择，也就是说具备充足的流动性，以及多种可选的资产类别，包括债券、股票和衍生品。(完)

(编译 朱晓军；审校 沈以文)

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