分析师下调今明两年新加坡经济增长预估--金管局调查

路透新加坡12月14日 - 新加坡金管局周三公布的调查显示，分析师下调对今年新加坡增长的预估，出口和金融业展望被调降；分析师并下调对2017年经济增长和核心通胀率的预估。

新加坡金管局访查22位分析师的预期中值显示，2016年新加坡国内生产总值(GDP)将增长1.4%，低于9月份发布的上次调查时预期的增长1.8%。

这就意味着经济相较于2015年2.0%的增幅有所放缓，因全球需求持续低迷对该国贸易依赖型经济造成打压。

对2016年金融和保险业同比增幅的预期中值为0.5%，低于9月份调查时预期的增长2.0%。分析师目前认为，2016年国内非石油类出口将下滑4.4%，上次的预期中值为下滑3.6%。

对2017年GDP增幅的预期中值为1.5%，也低于三个月前调查时预期的1.8%。

新加坡金管局对2017年核心通胀率的预估为1.3%，略低于之前的预估中值1.4%。

根据新加坡金管局最新调查的预估中值，第四季GDP同比增速料将放缓至0.8%，低于9月调查预估的1.5%。

这将低于第三季1.1%的同比增幅。第三季GDP经季节调整的环比年率为萎缩2.0%。

新加坡政府11月曾将2016年经济增长率的官方预估从1.0-2.0%修正到1.0-1.5%。

根据最新的金管局报告，分析师对于新加坡2017年整体消费者物价指数(CPI)的预估中值不变，预计增长1.0%，同三个月前时的预估一致。

金管局目前预估2016年的新加坡核心通胀率平均为1.0%，2017年升至2.0%。金管局预计今年整体CPI为负0.5%，明年为0.5%-1.5%。

分析师预计新加坡坡元兑美元在2016年底时交投于1.43坡元，2017年底料达到1.465坡元。周三该货币对在1.4263坡元左右。（完）