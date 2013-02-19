博客：“新加坡梦”在年轻人中渐失宠

记者 Eveline Danubrata

王慧娟（音，Ong Hui Juan）在新加坡的一家英国银行已工作了近四年，但她却在去年决定辞职，去追求与青年一起工作的乐趣，这在新加坡这个以成就为导向的国度可谓出乎寻常且令人惊诧的决定。

然而，却有越来越多的新加坡年轻人正在放弃追寻“新加坡梦”的物质享受，投身去做他们喜欢的工作，哪怕薪水较低，而25岁王慧娟就是其中一员。“新加坡梦”被概括为“5C”，即“票子”（cash）、“车子”（car）、“信用卡”（credit card）、“私人公寓”（condominium）和“乡村俱乐部会员身份”（country club membership）。

“我想摆脱朝九晚五的工作。这样的工作不是盼着发奖金，就是等着晋升，对我没有太大吸引力，”王慧娟说。她在大学主修金融专业，但曾做过与青年一起工作的兼职。

“我不需要大富大贵，能养活自己和家人就行，我将继续拥有现在这种有灵活时间的生活。”

年轻人可能想放慢生活节奏，但政府却不想这样。新加坡长期以来一直将本国民众奉为其拥有的最大资源，而正是这一资源，助新加坡在1965年独立后摆脱了自然资源匮乏的海港城市形象，转型成为一大国际金融中心。

尽管如此，新加坡并未就此止步，该国政府近期发布了一份近80页的白皮书，呼吁提高劳动生产率，并预计该国的人口到2030年时将增长最多30%。

但新加坡的一些年轻人并未响应号召，而是有了一种挣脱摆在他们面前的传统人生轨迹的观念。这种轨迹是：努力上名校、找高薪工作、然后期待子女将自己的成就发扬光大。

“当政府一直将经济增长和物质成就摆在首位时，新加坡的传统特色让该国仍是一个更物质的社会，”新加坡管理大学社会学助理教授钟伟强（音，Chung Wai Keung）说。

“在新加坡的社会基础变得更稳固时，年轻一代就有能力做出与主流不同的决定。”

人力资源顾问公司Robert Walters负责新加坡、越南和马来西亚业务的董事总经理罗斯（Andrea Ross）称，有迹象显示更多的年轻人已经在这样做，这部分与金融企业过去几年的裁员有关。

钟伟强称，这些年轻人可能最终成为潮流的开拓者。