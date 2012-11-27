新加坡中国籍巴士司机罢工 不满工资收入

媒体报导称，新加坡至少100名中国籍巴士司机周一拒绝开工，抗议雇佣条款的变更。新加坡极少发生罢工行为。受雇于新加坡公共交通运营商SMRT的司机不满雇主延长每周工作时间。《联合早报》在其网站的报导称，这一改变意味着减少了司机赚取加班费的机会。路透