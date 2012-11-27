新加坡中国籍巴士司机罢工 不满工资收入

路透新加坡11月26日电---媒体报导称，新加坡至少100名中国籍巴士司机周一拒绝开工，抗议雇佣条款的变更。新加坡极少发生罢工行为。

受雇于新加坡公共交通运营商SMRTSMRT.SI的司机不满雇主延长每周工作时间。此前，SMRT要求这些司机从每周工作五天增加至六天，并同意支付更高薪水。《联合早报》在其网站的报导称，这一改变意味着减少了司机赚取加班费的机会。

另一家中文报纸《新明日报》刊出的照片显示，司机们聚集在宿舍区，警察和防暴警察的汽车守在外围。

新加坡很少发生罢工，因当局担心此类事件会吓跑投资者，因而迅速介入。新加坡上一次大罢工是船厂工人在1986年发起的。

《联合晚报》援引一名司机的话报导称，以前一个月包括加班可赚2,000多新加坡元，现在他只能拿到约1,400新加坡元。据悉，中国籍司机还对其薪资低於新加坡和马来西亚籍司机感到不满。

SMRT发言人拒绝置评，称公司正在起草声明。亚洲新闻台(Channel NewsAsia)援引SMRT的说法称，公司正在与司机协商。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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