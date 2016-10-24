焦点：新加坡经济不振 企业前景变得黯淡

图为2015年2月6日，显示新加坡中央商务区的鱼尾狮雕像。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡10月24日 - 上个月新加坡中秋节期间，企业老板John Kong主要在考虑如何削减成本，而不是如何欢度节日。

他没给客户送传统的月饼礼盒，省下来1.4万坡元(1万美元)，旗下的建筑材料供应商M Metal Pte Ltd的60名员工也没有得到加薪。

大约半个世纪以前，新加坡还是一个破烂的殖民地港口，高速发展使其变成了亚洲曼哈顿。但如今新加坡经济面临长期的低成长，让该国债台高筑的企业前景变得黯淡无光。

“与基础设施建设领域的人交谈，可以感觉到情况悲观，”Kong表示。他旗下公司今年营收可能下降10-15%，将是成立五年以来的首次下降。

“大家似乎都在问‘三个月后我的情况会怎样？’。企业得不到订单，还要支出固定的管理费用，因此他们首先要做的是削减营销预算，第二步就是裁员。”

作为贸易、油气服务与财富管理的地区性中心，新加坡国家虽小，拥有高达3,000亿美元的经济规模，是亚洲其它出口型经济体的楷模。

中国经济放缓打击了新加坡制造业和船运业，大宗商品市场低迷重压其油气产业，而坏账增加和监管行动则损及该国的金融服务业。

结果就是：新加坡上市企业的获利预估下调速度为世界上最快者之一。

据汤森路透数据，对于明年新加坡企业净利的预估在过去三个月平均下降了4%，而亚太其它地区是下降0.2%。

据汤森路透数据，自2008年6月以来新加坡企业净利下降近40%，但净债务增加了一倍以上。

**需要刺激？**

分析师调降了丰益国际 (WLIL.SI)和来宝集团 (NOBG.SI)等大宗商品企业，以及胜科海事 (SCMN.SI)和Ezion Holdings (EZHL.SI)等海事和岸外工程巨擘的获利预估。

大型银行，比如星展集团控股(DBSM.SI)和华侨银行(OCBC.SI)等，获利能力和资产质量也承压，因向陷入困境的行业放贷。

此外，与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)洗钱丑闻相关的影响，拖累金融业，银行遵循规定花费大量资金，却带不来收益。而且邻国印尼实施税务特赦，导致财富管理行业资金大量外流。

面临的问题还远不止大型上市公司。

中小企业联合会(Association of Small and Medium Enterprises)会长表示，企业预计不会像金融危机之后那样很快出现复苏。该联合会代表12,000家企业。

分析师表示，获利前景恶化，导致新加坡经济表现可能逊于决策者预期，需要进一步财政或货币刺激。

新加坡央行最近政策声明意外引入前瞻指引，让投资者做好经济增长长期低迷的准备。

新加坡贸工部长林勋强对议会说，政府“准备考虑采取一系列应急措施，包括全面以及具体到特定领域的举措。”

本月稍早公布的数据显示，新加坡第三季GDP环比年率意外下降4.1%。

**消费者信心低迷**

可以肯定的是，与许多经济体相比，新加坡的状况能更好地应对经济放缓。新加坡是世界上政治层面最稳定的国家之一，拥有高额的储备，并且在世界银行的商业环境排名中位居前列。

即便如此，该国有可能七年来首次陷入衰退，这种风险正初露苗头。

购物中心每一楼层都顾客寥寥，游客减少支出，一些房地产开发商宁可亏本接手项目以便维持经营。

万事达卡的调查显示，2016年上半年，新加坡在亚太17个国家中是消费者信心降幅最大的国家之一，信心指数降至2009年6月以来最低。(完)