新加坡就业岗位减少 但人才难求推升薪酬

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡6月26日 - 对于依赖输入劳动力方能支撑其三千亿美元经济的岛国新加坡来说，该国就业岗位的任何意外下滑都可能会对工资、通胀甚至是货币政策产生影响。

新加坡1-3月的就业岗位意外减少了6,100个，是自2009年第二季度以来的首次缩减。因经济增长乏力，服务业的就业增长急剧下滑，制造类企业也在裁员。然而工资并未下滑，实际上，其它数据显示劳动力市场依然紧俏，令低通胀环境下工资上升，并为稳健的货币政策提供了支撑。

三菱东京日联银行驻新加坡高级经济学家中村逸人表示，新加坡就业岗位下滑很可能更多反映了企业因政府限制雇佣外国劳动力等供给限制而面临的招聘困难，而非反映了对劳动力需求的下滑。

第一季度岗位空缺与失业人数的比例升至17年以来的最高点，143个岗位空缺对100个求职者。官方数据显示，一季度人均名义月收入同比攀升3.0%，而2009年第二季度下滑了2.2%。第二季度的就业数据将于下月发布。

“客户不断地跟我们说，他们难以找到将业务推进到下一个增长阶段所需的人才，”招聘机构任仕达集团（Randstad）驻新加坡经理迈克尔·史密斯（Michael Smith）说道。“这是他们通常准备支付多一点薪酬以吸引合适人才的另一个原因，也是我强烈认为工资将平均上涨3到5个百分点的另一个理由。”（完）