新加坡数据：9月非石油出口同比增长0.9%，不及预估的增长2.6%

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透新加坡10月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，9月非石油类出口较上年同期增长0.9%，不及预估的增长2.6%，因对欧洲市场的出口萎缩。
9月非石油出口经季节调整后较上月减少8.8%，路透调查预估为减少4.0%。
9月整体贸易规模较上年同期下降3.3%，总出口较上年同期下降1.6%。
以下为详细数据：
9月 8月
非石油类出口
经季调较前月变动(%) -8.8 7.6
较上年同期变动(%) 0.9 6.0
电子产品出口 -4.0 -6.9
药品出口 8.1 26.9
对欧盟出口 -3.6 7.0
对美国出口 1.1 5.1
对中国出口 14.7 5.8
欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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