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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 08:46 BJT

新加坡数据：9月非石油出口同比增长0.9%，不及预估的增长2.6%

路透新加坡10月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，9月非石油类出口较上年同期增长0.9%，不及预估的增长2.6%，因对欧洲市场的出口萎缩。

9月非石油出口经季节调整后较上月减少8.8%，路透调查预估为减少4.0%。

9月整体贸易规模较上年同期下降3.3%，总出口较上年同期下降1.6%。

以下为详细数据：

9月 8月

非石油类出口

经季调较前月变动(%) -8.8 7.6

较上年同期变动(%) 0.9 6.0

电子产品出口 -4.0 -6.9

药品出口 8.1 26.9

对欧盟出口 -3.6 7.0

对美国出口 1.1 5.1

对中国出口 14.7 5.8

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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