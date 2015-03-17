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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 09:55 BJT

新加坡数据：2月非石油国内出口较上年同期下降9.7%，逊于预期

路透新加坡3月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显
示，2月非石油国内出口较上年同期下降9.7%，逊于预期。

    以下为详细数据：
                               2月          1月
    非石油类国内出口
        经季调较前月变动(%)    -9.4         1.6
        较上年同期变动(%)      -9.7         4.3
          电子产品出口        -12.5         5.0
          药品出口            -22.4        25.9
          对中国出口          -22.7         4.5
          对美国出口     　     7.5         3.9
          对欧盟出口    　     -2.8        11.9

    欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)
 。(完)
    
  
 (翻译 张荻； 审校 张涛)

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