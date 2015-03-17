新加坡数据：2月非石油国内出口较上年同期下降9.7%，逊于预期

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透新加坡3月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显 示，2月非石油国内出口较上年同期下降9.7%，逊于预期。 以下为详细数据： 2月 1月 非石油类国内出口 经季调较前月变动(%) -9.4 1.6 较上年同期变动(%) -9.7 4.3 电子产品出口 -12.5 5.0 药品出口 -22.4 25.9 对中国出口 -22.7 4.5 对美国出口 7.5 3.9 对欧盟出口 -2.8 11.9 欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg) 。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%