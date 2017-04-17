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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 08:43 BJT

新加坡数据：3月非石油类出口同比成长16.5%，增幅高于预期

路透新加坡4月17日 - 新加坡3月非石油类出口较上年同期增幅高于预期，受益于药物和石化产品出货增加。

新加坡国际企业发展局(IES)周一公布的数据显示，3月出口较上年同期增长16.5%。

但经季节调整后非石油类国内出口较前月下滑1.1%。

路透调查此前预计，3月出口较上年同期增长10.4%，较前月下滑6.4%。(完) (编译 许娜；审校 王颖)
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