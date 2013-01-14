路透调查: 新加坡12月非石油出口同比料下降7.6%

路透新加坡1月14日 - 新加坡2012年12月非石油出口料较上年同期下滑,因主要出口产品--电子产品的需求依然疲弱,而且2011年12月出口因石油钻塔产品交付激增而表现强劲.

根据路透调查中13名分析师的预期中值,新加坡2012年12月非石油出口可能下降7.6%,11月为较上年同期下滑2.5%.

基于八名分析师的预估,新加坡2012年12月经季节调整的非石油出口料较上月增长6.2%.

"泰国洪灾使得一些电子产品订单转移到新加坡,以及一项大规模交通运输工程订单交付,提振2011年12月电子产品出口,"巴克莱在致客户报告中称.

CIMB经济分析师Song Seng Wun表示,新加坡2011年12月出口还受到远高于正常水平的8.52亿新加坡元石油钻塔和其它海上相关产品出口提振.