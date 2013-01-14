路透调查: 新加坡12月非石油出口同比料下降7.6%

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透新加坡1月14日 - 新加坡2012年12月非石油出口料较上年同期下滑,因主要出口产品--电子产品的需求依然疲弱,而且2011年12月出口因石油钻塔产品交付激增而表现强劲.
根据路透调查中13名分析师的预期中值,新加坡2012年12月非石油出口可能下降7.6%,11月为较上年同期下滑2.5%.
基于八名分析师的预估,新加坡2012年12月经季节调整的非石油出口料较上月增长6.2%.
"泰国洪灾使得一些电子产品订单转移到新加坡,以及一项大规模交通运输工程订单交付,提振2011年12月电子产品出口,"巴克莱在致客户报告中称.
CIMB经济分析师Song Seng Wun表示,新加坡2011年12月出口还受到远高于正常水平的8.52亿新加坡元石油钻塔和其它海上相关产品出口提振.
新加坡将于1月17日0030GMT公布12月非石油出口数据.(完) (编译 许娜; 审校 杜明霞)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。