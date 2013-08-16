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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 08:53 BJT

新加坡数据：7月经季节调整后非石油类出口较前月下降1.1%，逊于预估

路透新加坡8月16日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，7月非石油类出口经季节调整后较上月下降1.1%，路透调查预估为增加0.4%；较上年同期下降0.7%，路透调查预估为下降3.2%。

以下为详细数据：

7月 6月

经季调较前月变动(%) -1.1 +3.3

较上年同期变动(%) -0.7 -8.9

电子产品出口 -7.6 -12.4

药品出口 -32.0 -35.4

对欧盟出口 -38.5 -33.6

对美国出口 +17.4 -15.9

对中国出口 +4.9 +6.5

(完) (翻译 张荻 审校 张涛)
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