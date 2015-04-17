新加坡数据：3月非石油国内出口较上年同期大增18.5%，好于预期

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透新加坡4月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显 示，3月非石油国内出口较上年同期增长18.5%，优于预期，因向欧美出口 跃增。 以下为详细数据： 3月 2月 非石油类国内出口 经季调较前月变动(%) 23.0 -9.4 较上年同期变动(%) 18.5 -9.7 电子产品出口 10.4 -12.5 药品出口 65.9 -22.4 对中国出口 1.1 -22.7 对美国出口 19.0 7.5 对欧盟出口 56.2 -2.8 欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg) 。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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