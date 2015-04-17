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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 08:51 BJT

新加坡数据：3月非石油国内出口较上年同期大增18.5%，好于预期

路透新加坡4月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显
示，3月非石油国内出口较上年同期增长18.5%，优于预期，因向欧美出口
跃增。


    以下为详细数据：
                               3月          2月
    非石油类国内出口
        经季调较前月变动(%)    23.0        -9.4
        较上年同期变动(%)      18.5        -9.7
          电子产品出口         10.4       -12.5
          药品出口             65.9       -22.4
          对中国出口            1.1       -22.7
          对美国出口     　    19.0         7.5
          对欧盟出口    　     56.2        -2.8

    欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)
 。(完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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