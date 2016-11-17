更新版 1-新加坡数据：10月出口大幅下降，引发经济衰退风险

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
医药、非电动引擎和马达、以及个人电脑(PC)销售在10月出口中跌幅居前。
对欧洲出口减少的同时，对中国出口降幅缩小。不过中国10月贸易数据疲弱，显示全球需求充其量只能说低迷。
新加坡10月对中国出口较上年同期下降0.1%，9月为下降2.2%。中国是新加坡最大的出口市场。
新加坡经济过去两年严重受挫，出口因全球经济增长放缓而下滑，主要金融服务业最近也受损，引燃经济衰退风险。新加坡第三季经济意外萎缩，而且过去一个月左右几乎未显示出稳步复苏迹象。
新加坡10月对美国出口较上年同期下降3.7%，9月为萎缩7.4%。
以产品来看，波动很大的医药出口10月锐减47.0%，9月为增长16.2%。
10月总体电子出口较上年同期下滑6.0%，9月为下降6.6%。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。