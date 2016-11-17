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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 09:52 BJT

更新版 1-新加坡数据：10月出口大幅下降，引发经济衰退风险

医药、非电动引擎和马达、以及个人电脑(PC)销售在10月出口中跌幅居前。

对欧洲出口减少的同时，对中国出口降幅缩小。不过中国10月贸易数据疲弱，显示全球需求充其量只能说低迷。

新加坡10月对中国出口较上年同期下降0.1%，9月为下降2.2%。中国是新加坡最大的出口市场。

新加坡经济过去两年严重受挫，出口因全球经济增长放缓而下滑，主要金融服务业最近也受损，引燃经济衰退风险。新加坡第三季经济意外萎缩，而且过去一个月左右几乎未显示出稳步复苏迹象。

新加坡10月对美国出口较上年同期下降3.7%，9月为萎缩7.4%。

以产品来看，波动很大的医药出口10月锐减47.0%，9月为增长16.2%。

10月总体电子出口较上年同期下滑6.0%，9月为下降6.6%。(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/龚芳)

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