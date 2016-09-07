分析师调降对新加坡2017年经济成长预估--金管局调查

路透新加坡9月7日 - 新加坡金管局周三公布调查显示，分析师调降对该国第三季及明年经济增长预估，但维持对今年经济增长预估不变。

新加坡金融管理局对22位分析师调查预估中值显示，2017年GDP料成长1.8%，低于6月调查时预估的2.1%。

2016年GDP成长率预估中值维持在1.8%不变，较2015年的成长速度2.0%放缓，因全球需求持续不振对新加坡这仰赖外贸的国家构成压力。

根据新加坡金管局调查预估中值，第三季GDP料放缓至较上年同期成长1.7%，低于前次调查预估的成长1.8%。

这将较第二季的同比成长2.1%放缓，而第二季经济经季节调整环比年率为成长0.3%。

8月，新加坡政府将2016年经济成长预估从此前的1-3%修正至1-2%，因担忧英国退欧以及全球需求下滑。

根据金管局最新调查，经济分析师小幅下调对整体消费者物价指数(CPI)的预估，但上调对核心通胀率的预估。

2016年整体CPI按年料下滑0.5%，6月调查时预计为下滑0.4%。

2016年核心通胀率料为1.0%，金管局此前调查预估为0.8%。

该央行目前预计2016年核心通胀率平均约为1.0%，整体通胀率料在负1.0%至零。

分析师预计，2016年底时新加坡元兑美元>将达1.38坡元。周三时，坡元兑美元约报1.3475坡元。(完)