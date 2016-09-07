分析师调降对新加坡2017年经济成长预估--金管局调查

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透新加坡9月7日 - 新加坡金管局周三公布调查显示，分析师调降对该国第三季及明年经济增长预估，但维持对今年经济增长预估不变。
新加坡金融管理局对22位分析师调查预估中值显示，2017年GDP料成长1.8%，低于6月调查时预估的2.1%。
2016年GDP成长率预估中值维持在1.8%不变，较2015年的成长速度2.0%放缓，因全球需求持续不振对新加坡这仰赖外贸的国家构成压力。
根据新加坡金管局调查预估中值，第三季GDP料放缓至较上年同期成长1.7%，低于前次调查预估的成长1.8%。
这将较第二季的同比成长2.1%放缓，而第二季经济经季节调整环比年率为成长0.3%。
8月，新加坡政府将2016年经济成长预估从此前的1-3%修正至1-2%，因担忧英国退欧以及全球需求下滑。
根据金管局最新调查，经济分析师小幅下调对整体消费者物价指数(CPI)的预估，但上调对核心通胀率的预估。
2016年整体CPI按年料下滑0.5%，6月调查时预计为下滑0.4%。
2016年核心通胀率料为1.0%，金管局此前调查预估为0.8%。
该央行目前预计2016年核心通胀率平均约为1.0%，整体通胀率料在负1.0%至零。
分析师预计，2016年底时新加坡元兑美元>将达1.38坡元。周三时，坡元兑美元约报1.3475坡元。(完)
(编译 李爽/张明钧/许娜；审校 孙茉莉/陈宗琦/李婷仪)
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