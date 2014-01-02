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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 08:17 BJT

表格：新加坡第四季GDP较上年同期成长4.4%，逊于路透调查预估

路透1月2日 - 新加坡周四公布的2013年第四季经济增长数据显示:

* 新加坡第四季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率为下滑2.7%，路透调查为萎缩1.6%

* 新加坡第四季GDP较上年同期增长4.4%，路透调查为增4.7%

* 新加坡第三季GDP修正为环比年率增长2.2%，较上年同期增5.9%

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2013 2013 2013 2013 2012

第四季 第三季* 第二季 第一季 第四季

环比年率 -2.7 *2.2 *17.1 *2.2 3.3

(经季节调整)

较上年同期 4.4 *5.9 *4.3 0.3 1.5

* 为修正值 (完)

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