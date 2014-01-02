更新版1-新加坡经济：第四季GDP萎缩，受制造业不振拖累

瑞士信贷分析师Michael Wan预计，未来数月外贸形势改善将给经济提供支撑，不过，政府收紧对聘用外籍劳工的管控，将令部分行业特别是零售和酒店服务业倍感压力。

美银美林的Chua表示，未来的一个疑问是，新加坡制造业与全球经济的联动是否还会与以往一样紧密？

“重组以及限制聘用外籍劳工政策似乎将制约增长，”Chua表示，并称美银美林预测新加坡2014年的增长率将由2013年的3.7%放缓至3.2%。

Chua说，眼下鉴于通胀率已经加快上涨，新加坡金管局可能在4月的下次政策会议上维持紧缩政策立场。

新加坡政府预测今年经济增长2-4%，金管局12月对预测机构的调查显示，随着出口复苏，2014年经济扩张速度料为3.9%。(完)