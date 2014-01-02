更新版1-新加坡经济：第四季GDP萎缩，受制造业不振拖累

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
瑞士信贷分析师Michael Wan预计，未来数月外贸形势改善将给经济提供支撑，不过，政府收紧对聘用外籍劳工的管控，将令部分行业特别是零售和酒店服务业倍感压力。
美银美林的Chua表示，未来的一个疑问是，新加坡制造业与全球经济的联动是否还会与以往一样紧密？
“重组以及限制聘用外籍劳工政策似乎将制约增长，”Chua表示，并称美银美林预测新加坡2014年的增长率将由2013年的3.7%放缓至3.2%。
Chua说，眼下鉴于通胀率已经加快上涨，新加坡金管局可能在4月的下次政策会议上维持紧缩政策立场。
新加坡政府预测今年经济增长2-4%，金管局12月对预测机构的调查显示，随着出口复苏，2014年经济扩张速度料为3.9%。(完)
(编译 石冠兰/李春喜 审校 张涛/王兴亚)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。