表格：新加坡第四季GDP较上年同期增长1.5%，逊于预估

路透新加坡1月2日 - 新加坡周五公布数据显示： * 第四季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长1.6%，路 透调查预估为成长3.0% * 第四季GDP较上年同期成长1.5%，路透调查预估为成长2.0% 以下为数据详情： 实际GDP变动(%) 2014 2014 2014 2014 2013 第四季 第三季 第二季 第一季 第四季 环比年率 1.6 3.1 -0.3 1.7 6.9 (经季节调整) 较上年同期 1.5 2.8 2.3 4.7 4.9 环比年率 较上年同期 (经季节调整) 制造业 -5.8 -2.0 建筑业 8.0 0.8 服务业 3.8 2.6 注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。(完) (翻译 张荻； 审校 许娜)