表格：新加坡第四季GDP较上年同期增长1.5%，逊于预估

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透新加坡1月2日 - 新加坡周五公布数据显示： * 第四季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长1.6%，路 透调查预估为成长3.0% * 第四季GDP较上年同期成长1.5%，路透调查预估为成长2.0% 以下为数据详情： 实际GDP变动(%) 2014 2014 2014 2014 2013 第四季 第三季 第二季 第一季 第四季 环比年率 1.6 3.1 -0.3 1.7 6.9 (经季节调整) 较上年同期 1.5 2.8 2.3 4.7 4.9 环比年率 较上年同期 (经季节调整) 制造业 -5.8 -2.0 建筑业 8.0 0.8 服务业 3.8 2.6 注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。(完) (翻译 张荻； 审校 许娜)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。