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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 08:13 BJT

表格：新加坡第四季GDP较上年同期增长1.5%，逊于预估

路透新加坡1月2日 - 新加坡周五公布数据显示：
    
    * 第四季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长1.6%，路
透调查预估为成长3.0%
    * 第四季GDP较上年同期成长1.5%，路透调查预估为成长2.0% 
    
    以下为数据详情：
    实际GDP变动(%)
                  2014     2014     2014      2014      2013 
                 第四季   第三季   第二季    第一季    第四季
    环比年率      1.6       3.1       -0.3      1.7      6.9
    (经季节调整) 
    较上年同期    1.5       2.8        2.3      4.7      4.9
    
                  环比年率     较上年同期
                 (经季节调整)
    制造业          -5.8       -2.0  
    建筑业          8.0         0.8
    服务业          3.8         2.6
    
    注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。(完)
  
 (翻译 张荻； 审校 许娜)
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