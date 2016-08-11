表格：新加坡第二季GDP环比年率终值为成长0.3%，不及初值

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡8月11日 - 新加坡经济在第二季的扩张速度慢于最初估计，因服务业活动萎缩。这让人更加担 心英国退欧与全球需求低迷对该国经济的冲击。 Q2-2016 Q1-2016 Q4-2015 Q3-2015 Q2-2015 环比年率 0.3 0.1 6.2 2.3 -1.6 较上年同期 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 环比年 较上年同 率 期 制造业 1.0 1.1 建筑业 5.3 3.3 服务业 -0.6 1.4 - 金融保险 -11.2 0.8 - 批发零售 3.6 2.2 - 运输仓储 6.7 2.9 注：* 环比年率数据经过季节调整。 * 因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值不符。 * 7月公布的初值显示，新加坡第二季经季调国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.8%。 (编译 许娜；审校 李婷仪)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583