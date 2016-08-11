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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 08:56 BJT

表格：新加坡第二季GDP环比年率终值为成长0.3%，不及初值

路透新加坡8月11日 - 新加坡经济在第二季的扩张速度慢于最初估计，因服务业活动萎缩。这让人更加担
心英国退欧与全球需求低迷对该国经济的冲击。 
        
                   Q2-2016  Q1-2016   Q4-2015  Q3-2015  Q2-2015
 环比年率          0.3      0.1       6.2      2.3      -1.6
 较上年同期        2.1      2.1       1.8      1.8      1.7
                                                        
                   环比年   较上年同                    
                   率       期                          
 制造业            1.0      1.1                         
 建筑业            5.3      3.3                         
 服务业            -0.6     1.4                         
 - 金融保险        -11.2    0.8                         
 - 批发零售        3.6      2.2                         
 - 运输仓储        6.7      2.9                         
 
    注：* 环比年率数据经过季节调整。
    * 因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值不符。
    * 7月公布的初值显示，新加坡第二季经季调国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.8%。
    
  
 (编译 许娜；审校 李婷仪)

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