表格：新加坡第二季GDP环比年率终值为成长0.3%，不及初值

路透新加坡8月11日 - 新加坡经济在第二季的扩张速度慢于最初估计，因服务业活动萎缩。这让人更加担 心英国退欧与全球需求低迷对该国经济的冲击。 Q2-2016 Q1-2016 Q4-2015 Q3-2015 Q2-2015 环比年率 0.3 0.1 6.2 2.3 -1.6 较上年同期 2.1 2.1 1.8 1.8 1.7 环比年 较上年同 率 期 制造业 1.0 1.1 建筑业 5.3 3.3 服务业 -0.6 1.4 - 金融保险 -11.2 0.8 - 批发零售 3.6 2.2 - 运输仓储 6.7 2.9 注：* 环比年率数据经过季节调整。 * 因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值不符。 * 7月公布的初值显示，新加坡第二季经季调国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.8%。 (编译 许娜；审校 李婷仪)