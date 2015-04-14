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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 08:11 BJT

表格：新加坡第一季GDP同比增长2.1%，路透调查预估为增长1.8%

路透新加坡4月14日 - 新加坡周二公布： 
    
    * 第一季经季节调整的GDP环比年率为成长1.1%，路透调查预估为增长0.5%
    * 第一季GDP较上年同期增长2.1%，路透调查预估为成长1.8%
    
    
实际GDP变动(%)
                  2015        2014       2014      2014      2013
                  第一季      第四季    第三季    第二季    第一季
 
     环比年率        1.1       4.9       2.6      -0.5      1.8
(经季节调整)
    较上年同期       2.1       2.1       2.8       2.3      4.6


                  环比年率     较上年同期
                 (经季节调整)
    制造业         -2.3      -3.4
    建筑业         13.8       3.3
    服务业         -0.4       3.1

    注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。(完)
    
  
 (编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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