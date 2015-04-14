表格：新加坡第一季GDP同比增长2.1%，路透调查预估为增长1.8%

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透新加坡4月14日 - 新加坡周二公布： * 第一季经季节调整的GDP环比年率为成长1.1%，路透调查预估为增长0.5% * 第一季GDP较上年同期增长2.1%，路透调查预估为成长1.8% 实际GDP变动(%) 2015 2014 2014 2014 2013 第一季 第四季 第三季 第二季 第一季 环比年率 1.1 4.9 2.6 -0.5 1.8 (经季节调整) 较上年同期 2.1 2.1 2.8 2.3 4.6 环比年率 较上年同期 (经季节调整) 制造业 -2.3 -3.4 建筑业 13.8 3.3 服务业 -0.4 3.1 注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)