修正-新加坡经济：高工资给经济亮起红灯

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(修正：去除标题赘字“衰退”)
* 薪资达到经济发生衰退之前曾出现的水平
* 薪资增长超过生产率增长
路透新加坡8月22日 - 有机食品连锁店SaladStop的老板Adrien Desbaillets决定放缓在新加坡的扩张步伐，因为高涨的薪资挤压了利润率。目前，新加坡这个富裕的城市国家正面临低增长以及全球需求疲软的问题。
相反，Desbaillets选择在马尼拉、雅加达甚至是富裕的东京开设分店，这对于小而开放的新加坡经济而言是个令人担忧的迹象。
尽管今年新加坡经济预计增长1-2%，但分析师认为工资成本压力给经济衰退亮起了红灯。
目前新加坡工资成本占国内生产总值(GDP)的大约43%，虽然低于全球均值55%，但已经达到1985、1997和2001年历次经济衰退之前的水平。
问题在于，高工资增加了企业成本，而此时新加坡的出口受到中国增长放缓、国内消费低迷、大宗商品下跌以及英国退欧给全球带来不确定性的重创。
“如果不是因为工资偏高，我们可能早已在新加坡多开了两三家店...”Desbaillets说，他的连锁企业在新加坡、马尼拉分别有15家和八家店，而且10月预计在雅加达和东京开设新店。
Desbaillets称，在新加坡，他付给员工的薪资为1,600至3,200坡元(1,191至2,382美元)。但在马尼拉，薪资为300至400坡元。
官方数据显示，今年上半年有将近42,000家企业关门大吉，而2015年全年是约49,000家。
过去10年当中，整体名目薪资平均每年上升4.6%，但用来衡量生产力的每名员工增值(value-added per worker)同期平均年增率仅有0.5%。
此外，数据也显示，第二季单位劳工成本指数触达到116.7的纪录高位。
法国外贸银行(Natixis)新兴亚洲高级分析师Trinh Nguyen说，此现象增加了衰退风险。
“这会压缩到企业利润率，也会侵蚀到出口商的竞争力，”Nguyen说。“他们在外部赚不到更多钱...也无法减少成本。”(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 高琦/杜明霞)
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