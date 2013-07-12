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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 08:09 BJT

表格：新加坡第二季GDP环比年率为增长15.2%，优于预期

实际GDP变动(%)

2013 2013 2012 2012 2012

第二季 第一季 第四季 第三季 第二季

环比年率 15.2 1.8 3.3 -4.6 0.1

(经季节调整)

较上年同期 3.7 0.2 1.5 0 2.3

* 为修正值 (完)
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