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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 10:26 BJT

新加坡数据：第一季失业率初值为2.1%，高于前季的1.8%

路透新加坡4月30日 - 新加坡人力部周三公布，2014年第一季失业率初值为2.1%。

第一季总就业人口增加2.49万人，低于2013年第四季4.06万人和上年同期2.89万人的增幅。

失业率数据如下(%，经季节调整)：

2014年 2013年 2012年

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第一季 第四季 第三季 第二季 第一季 第四季

2.1 1.8 1.8 2.0 1.9 1.8 (完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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