更新版 1-新加坡数据：第二季裁员数创七年高位，失业率升至2.1%

他说，新加坡金管局对核心通胀的最新评估中可能已经纳入了就业市场疲弱的因素，核心通胀似乎要高于以往。

“最后一切都表明，10月调整(货币)政策的门槛非常高，”Incalcaterra说，指的是下次新加坡金管局政策会议。

新加坡金管局局长孟文能说，当前货币政策立场仍然适宜，只有全球经济明显恶化，或者通胀前景出现重大变动，金管局才会调整政策。

孟文能补充称，新加坡金管局预计明年核心通胀率将接近约2.0%的历史平均水平，2016年平均料为1.0%。(完)