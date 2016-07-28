更新版 1-新加坡数据：第二季裁员数创七年高位，失业率升至2.1%

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
他说，新加坡金管局对核心通胀的最新评估中可能已经纳入了就业市场疲弱的因素，核心通胀似乎要高于以往。
“最后一切都表明，10月调整(货币)政策的门槛非常高，”Incalcaterra说，指的是下次新加坡金管局政策会议。
新加坡金管局局长孟文能说，当前货币政策立场仍然适宜，只有全球经济明显恶化，或者通胀前景出现重大变动，金管局才会调整政策。
孟文能补充称，新加坡金管局预计明年核心通胀率将接近约2.0%的历史平均水平，2016年平均料为1.0%。(完)
(编译 孙国玉/张明钧/杜明霞；审校 李春喜/汪红英/艾茂林)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。