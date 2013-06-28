新加坡金融：5月银行贷款较4月增长1.2%，年增18.8%--央行

5月，新加坡国内市场的银行贷款和预付款总计5,288亿坡元(4,175亿美元)，高于4月的5,223亿坡元。

5月，亚洲货币的贷款和预付款总计4,317亿坡元，高于4月的4,178亿坡元。亚洲货币市场即以坡元之外货币计价的贷款。