新加坡金融：5月银行贷款较4月增长1.2%，年增18.8%--央行

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡6月28日 - 新加坡央行周五数据显示，5月银行总贷款较4月增长1.2%。
5月，新加坡国内市场的银行贷款和预付款总计5,288亿坡元(4,175亿美元)，高于4月的5,223亿坡元。
5月银行贷款较上年同期增长18.8%。
5月，亚洲货币的贷款和预付款总计4,317亿坡元，高于4月的4,178亿坡元。亚洲货币市场即以坡元之外货币计价的贷款。
如欲查阅最新月度数据细节，请参看www.mas.gov.sg。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。