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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 10:49 BJT

新加坡金融：5月银行贷款较4月增长1.2%，年增18.8%--央行

路透新加坡6月28日 - 新加坡央行周五数据显示，5月银行总贷款较4月增长1.2%。

5月，新加坡国内市场的银行贷款和预付款总计5,288亿坡元(4,175亿美元)，高于4月的5,223亿坡元。

5月银行贷款较上年同期增长18.8%。

5月，亚洲货币的贷款和预付款总计4,317亿坡元，高于4月的4,178亿坡元。亚洲货币市场即以坡元之外货币计价的贷款。

如欲查阅最新月度数据细节，请参看www.mas.gov.sg。(完)
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