新加坡经济：8月工业生产降幅大于预期，加大央行放松政策的几率

分析师表示，数据还提高了新加坡金管局(MAS)进一步放松货币政策的机率。

金管局定于10月宣布最新政策决定，其在1月意外放宽货币政策以因应低通胀压力 。

“新加坡金管局将与亚洲其他央行一样进一步放松政策，就像他们1月做的那样，这种可能性越来越高，”CIMB Private Banking分析师Song Seng Wun称。

在睽违六年半后，台湾央行周四首度调降重贴现率半码(0.125个百分点)，以刺激低迷景气。分析人士认为，近期利率及汇率双降凸显台湾内外需都不好，透过双降较有机会令内外需恢复成长动能，而未来仍有继续降息可能。

Song补充道，从7月和8月工业生产数据来看，新加坡第三季国内生产总值(GDP)可能较上季基本持平，较上年同期增速则可能放缓至1.2%左右。