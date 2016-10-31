新加坡经济：政府正考虑是否帮助海洋事务及离岸工程产业--贸工部长

路透新加坡10月31日 - 新加坡贸工部长易华仁周一表示，政府正在考虑是否帮助海洋事务及离岸工程(M&OE)产业。由于油价大跌，该产业面临长期衰退。

“经与M&OE产业和金融机构磋商，政府正在研究针对该产业采取措施的必要性，”易华仁在演讲中表示。

“但是，尽管政府将努力提供必要的帮助，不过这不会是万能药。”

他未详细说明未来可能采取什么举措，但指出企业可以借助已经出台的举措，比如帮助小企业因应现金流问题和融资需求的政府支持贷款。

他还表示，政府还在投资1.07亿坡元(7,700万美元)，帮助该产业开发一个新的研究中心。(完)