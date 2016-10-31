新加坡经济：政府正考虑是否帮助海洋事务及离岸工程产业--贸工部长

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月31日 - 新加坡贸工部长易华仁周一表示，政府正在考虑是否帮助海洋事务及离岸工程(M&OE)产业。由于油价大跌，该产业面临长期衰退。
“经与M&OE产业和金融机构磋商，政府正在研究针对该产业采取措施的必要性，”易华仁在演讲中表示。
“但是，尽管政府将努力提供必要的帮助，不过这不会是万能药。”
他未详细说明未来可能采取什么举措，但指出企业可以借助已经出台的举措，比如帮助小企业因应现金流问题和融资需求的政府支持贷款。
他还表示，政府还在投资1.07亿坡元(7,700万美元)，帮助该产业开发一个新的研究中心。(完)
(编译 杜明霞；审校 刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。