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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 12:51 BJT

修正-新加坡金融：金管局可能采取更多措施控制家庭债务水平

(调整标头)

路透新加坡11月27日 - 新加坡金管局周四称，如果利率上升或经济放缓，一些债务水平很高的新加坡家庭可能受到冲击，并表示将在必要时采取措施，使家庭债务保持在可控水平。

“尽管家庭整体债务水平有所放缓，但负债水平很高的家庭值得注意，”新加坡金管局在年度金融稳定评估中表示。

“金管局将继续监控借贷活动，并进一步采取必要举措，使家庭债务保持在可控水平，”金管局称。

最近几年，新加坡金管局采取了一系列举措抑制家庭过度举债，包括给房地产降温等举措。

其表示，将继续监控房地产业，并采取适当措施维持该市场稳定和持续性。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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