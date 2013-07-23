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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 12:30 BJT

新加坡金融：金管局上个财年净亏84亿美元，坡元升值损及外汇储备价值

在经济方面，金管局称新加坡2013年上半年经济增长率料在2%，下半年将会加速增长。

2012年新加坡经济增长率为1.3%。

金管局在其年度报告中称，今年基础通胀将从去年的4.6%有所下降，但核心通胀今年下半年将“温和”升至2%或略高于2%，因就业市场持续紧俏。

金管局并维持其对2013年核心通胀的预估在1.5-2.5%不变。(完)
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