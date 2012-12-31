新加坡经济: 2012年经济成长率为1.2%--总理

路透新加坡12月31日 - 新加坡总理李显龙周一表示,受西方和日本经济疲软,以及一些当地企业招聘问题的影响,该国经济在2012年仅成长1.2%.

"今年经济增长放缓为1.2%.美国、欧洲和日本经济疲软,抑制了我们的成长,但一些行业招募成长所需的员工时也面临困难,"李显龙在新年谈话中表示.

"我们预计明年经济增长率在1-3%之间.在新的阶段,我们对于经济成长率的期待,必须比我们习惯的成长率要低,"他指出.

2011年时,新加坡经济增长率为4.9%.

李显龙所称的1.2%增长率,低于官方所预估约1.5%的成长率.

这还意味着该国第四季经济在按季节调整后及其环比年率料将出现萎缩,由于第三季经济也呈现萎缩,因此新加坡可能滑入了衰退.