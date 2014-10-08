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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 18:14 BJT

路透调查：新加坡金管局或维持偏紧货币政策不变，第三季GDP料有改善

根据路透对13位分析师的调查，新加坡第三季经济成长可能改善。第二季表现疲弱，险些陷入衰退。

第三季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率料增长1.8%，高于第二季的增长0.1%。

第三季GDP较上年同期料成长2.8%，略高于第二季的增长2.4%。

星展银行资深分析师Irvin Seah表示，全球经济改善扶助制造业景气升温，这可能支持第三季经济增长。

但Seah补充说，第三季经济增长可能不会特别强劲。

“新加坡整体经济仍受到结构调整的拖累。劳动力紧缩和成本增加仍是削弱经济增长表现的关键因素。”他说。

17家机构的分析师预计，新加坡金管局10月政策会议将按兵不动。(完)

(编译 王颖/王丽鑫/杜明霞；审校 艾茂林/高琦)
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