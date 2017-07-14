新加坡第二季经济环比年率为增长0.4% 避开衰退（更新版）

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路透新加坡7月14日 - 新加坡经济第二季实现环比增长，勉强避免了衰退，主要得益于全球对半导体和半导体制造设备的需求强劲，带动新加坡电子和精密工程行业强劲增长。

新加坡贸工部周五发布公告称，第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.4%。第一季数据修正值显示，第一季新加坡经济萎缩1.9%，此前估值为萎缩1.3%。

路透访问的分析师给出的预估中值为，第二季GDP环比年率为增长1.1%。但分析师表示，该增幅仍与他们对新加坡的整体增长预估相符。

第二季GDP较上年同期增长2.5%，与第一季修正后的增幅持平，低于分析师预估中值2.8%。

“该数据低于预期，主要因建筑业非常疲软，但第二季情况和我们预计的情况相符，但是以一种更微妙的方式，即制造业小幅走软，服务业抵消了相关影响，”瑞穗银行的经济学家Vishnu Varathan说。

自去年末以来，全球需求普遍回升令多个依赖出口的亚洲经济体从中受益，新加坡则是其中之一，其科技产品销售强劲。

分析师称，情况看起来是这样的，得益于苹果AAPL.O将推出的新品。

鉴于新加坡经济依赖电子行业，分析师曾对其经济增长的可持续性表示担忧，但服务业增长可能会抵销任何的放缓。

“展望未来，我们可能会看到成长趋势向服务业拓展，”华侨银行分析师Selena Ling称。

上月发布的数据显示，5月制造业产出较上年同期增长，为连续第10个月增长，预示着经济复苏。

新加坡金管局上月公布的调查结果显示，分析师对该国今年经济增长预估较三个月前提高，他们对制造业和银行放贷的看法改善。

多数分析师认为，新加坡金管局在10月召开下次政策会议时，会维持货币政策不变。(完)